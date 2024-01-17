Боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мариупольцев

Боевика украинского военизированного националистического объединения «Азов»* Алексея Мозгового, расстрелявшего четверых мариупольцев, приговорили к пожизненному заключению в ДНР.

Соответствующий приговор вынес Верховный суд ДНР.

В суде установили, что в начале апреля 2022 года украинский военный лишил мирных граждан свободы передвижения и пригрозил расправой в случае неповиновения.

«Спустя неделю, увидев, как четверо людей выходят из подвала, боевик заподозрил их в возможном рассекречивании занимаемой позиции. Испытывая к ним ненависть и считая предателями, занимающими пророссийскую позицию, Мозговой произвёл не менее пятнадцати выстрелов из автомата АК-74 в их сторону», — говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

Мирные граждане скончались на месте от полученных травм.

Суд приговорил Мозгового за преступление к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее в ДНР морпеха ВСУ осудили на 25 лет колонии за убийство мирного жителя.

По данным СК России, в 2023 году в ЛНР и ДНР вынесли приговоры 242 военным преступникам.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.