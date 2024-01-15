СК: в 2023 году в ЛНР и ДНР вынесли приговоры 242 военным преступникам

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26 декабря 2023 | 13:04
242 украинских военнослужащих были осуждены в ЛНР и ДНР в 2023 году за совершение преступлений против мирного населения и российских военнопленных. Некоторые из них были приговорены к пожизненному лишению свободы.
Об этом RT сообщили в СК России.
Также Следственный комитет России предъявил обвинения лицам из высшего военного командования Украины, которые пришли к власти после госпереворота и отдавали приказы об обстрелах населённых пунктов Донбасса в 2014—2016 годах.
Ранее RT сообщал, что в ДНР осудили солдата ВСУ, пытавшего и убившего российского военного.