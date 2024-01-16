В ДНР морпех ВСУ осуждён на 25 лет колонии за убийство мирного жителя

Верховный суд ДНР приговорил командира отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ивана Олия к 25 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с 1 по 7 марта 2022 года Олий находился на боевой позиции в Мариуполе.

По приказу командира роты Чоловского, военнослужащий расстрелял гражданский автомобиль, в котором находился мирный житель. В результате человек погиб на месте.

«Приговором суда Олию назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что Чоловский был приговорён к 26 годам колонии.