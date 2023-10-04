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В ДНР офицер ВСУ получил 26 лет тюрьмы за приказ о расстреле гражданского

Верховный суд ДНР заочно приговорил командира 2-й роты батальона морской пехоты ВСУ Александра Чоловского к 26 годам колонии за приказ расстрелять мирного жителя. Об этом сообщает СК России.

Следствие установило, что в марте 2022 года Чоловский приказал подчинённным — командиру отделения Христюку и наводчику пулемёта Кротовскому — нести боевое дежурство в посёлке Волонтёровка.

Там они увидели движущийся мимо их позиций гражданский автомобиль.

Командир роты отдал преступный приказ убить мирного жителя, управлявшего машиной, после чего военнослужащие открыли огонь. Водитель, у которого не было при себе оружия, скончался на месте.

Один из стрелявших, по данным СК, вскоре после совершения преступления погиб.

«По предварительным данным, Христюк скончался вскоре после совершения преступления, в дальнейшем в отношении него будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что Кротовский был приговорён к 22 годам тюрьмы.