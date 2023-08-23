Солдата ВСУ приговорили к заключению за расстрел гражданского авто в Мариуполе

Украинского военнослужащего Владимира Кротовского приговорили к 22 годам тюрьмы за расстрел автомобиля с гражданскими лицами в марте 2022 года в посёлке Волонтёровка в Мариуполе.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство по политическим мотивам.

Следствие установило, что в марте 2022 года Кротовский обнаружил движущийся легковой автомобиль, в салоне которого находился невооружённый мужчина. Командир роты приказал ему уничтожить мирного жителя. Украинский военный расстрелял автомобиль.

«Приговором суда Кротовскому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Командир, отдавший преступный приказ Кротовскому, также установлен следствием и понесёт заслуженное наказание», — говорится в сообщении СК России.

Ранее суд признал виновным солдата ВСУ Вячеслава Симбирского в совершении преступлений, включая жестокое обращение с гражданским населением, убийство из идеологической и политической ненависти и вражды, а также умышленное повреждение имущества, совершённое общеопасным способом. Симбирского приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным Главной военной прокуратуры, он также обязан выплатить компенсацию морального вреда супруге погибшего.

Также суд ЛНР осудил бойца Национальной гвардии Украины за обстрел жилых районов.