Суд ЛНР осудил бойца Национальной гвардии Украины за обстрел жилых районов

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил наводчика РСЗО «Град» 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины военнослужащего Богдана Смагу к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Об этом говорится на официальном сайте Главной военной прокуратуры.

«Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц, по мотивам политической и идеологической вражды), ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых методов), ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества путём взрыва, повлёкшее причинение значительного ущерба)», — пишет ведомство.

В феврале прошлого года Смага по приказу командира батареи вместе с сослуживцами обстрелял пятью осколочно-фугасными снарядами жилые дома в селе Трёхизбенка.

В результате один из мирных жителей был ранен, четыре дома и имущество внутри них получили повреждения.

Ранее сообщалось, что суд в Луганске приговорил убившего мирного жителя украинского военнослужащего Игоря Лемешева к 20 годам тюрьмы.