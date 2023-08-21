Суд в Луганске приговорил убившего мирного жителя бойца ВСУ к 20 годам тюрьмы

В Луганске вынесен приговор в отношении украинского военнослужащего, которого признали виновным в убийстве мирного жителя. Военнослужащий 108-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ Игорь Лемешев получил 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«В суде установлено, что... Лемешев, передвигаясь по посёлку Николаевка Попаснянского района ЛНР в составе экипажа БМП-1, произвёл не менее трёх выстрелов из 73-мм орудия «Гром»... по расположенным на улице Мира жилым домам», — сообщает сайт главной военной прокуратуры.

В результате выстрела 35-летний мирный житель получил ранения, от которых скончался на месте.

Ранее суд ЛНР вынес приговор командиру роты ВСУ за длительный обстрел гражданских объектов.

Также суд в ДНР вынес приговор украинскому боевику «Азова»*, обвиняемому в убийстве раненого.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.