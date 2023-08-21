Суд в Луганске приговорил убившего мирного жителя бойца ВСУ к 20 годам тюрьмы
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«В суде установлено, что... Лемешев, передвигаясь по посёлку Николаевка Попаснянского района ЛНР в составе экипажа БМП-1, произвёл не менее трёх выстрелов из 73-мм орудия «Гром»... по расположенным на улице Мира жилым домам», — сообщает сайт главной военной прокуратуры.
В результате выстрела 35-летний мирный житель получил ранения, от которых скончался на месте.
Ранее суд ЛНР вынес приговор командиру роты ВСУ за длительный обстрел гражданских объектов.
Также суд в ДНР вынес приговор украинскому боевику «Азова»*, обвиняемому в убийстве раненого.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.