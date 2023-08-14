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Суд ЛНР вынес приговор командиру роты ВСУ за длительный обстрел гражданских объектов

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Командир танковой роты десятой отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины старший лейтенант Владимир Казюк был признан Верховным судом Луганской Народной Республики (ЛНР) виновным по двум статьям УК России — жестокое обращение с гражданским населением и умышленное повреждение чужого имущества.
Суд ЛНР вынес приговор командиру роты ВСУ за длительный обстрел гражданских объектов
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Уточняется, что преступник произвёл обстрел гражданских объектов посёлка Врубовка в ЛНР из танковых орудий, что привело к разрушению двух жилых домов.

Суд приговорил Казюка к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд в ДНР вынес приговор украинскому боевику «Азова»*, обвиняемому в убийстве раненого.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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