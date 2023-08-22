В Донецке суд приговорил к 22 годам выстрелившего из пушки в жилой дом бойца ВСУ

Суд признал виновным солдата ВСУ Вячеслава Симбирского в совершении преступлений, включая жестокое обращение с гражданским населением, убийство из идеологической и политической ненависти и вражды, а также умышленное повреждение имущества, совершённое общеопасным способом. Симбирского приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Следствие установило, что мужчина в марте прошлого года, находясь на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в населённом пункте Георгиевка, навёл автоматическую пушку на жилой дом и произвёл одиночный выстрел, в результате которого местный житель получил смертельное ранение.

Уточняется, что Симбирский полностью признал свою вину.

По данным Главной военной прокуратуры, он также обязан выплатить компенсацию морального вреда супруге погибшего.

Ранее суд ЛНР осудил бойца Национальной гвардии Украины за обстрел жилых районов.