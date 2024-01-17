Экс-аналитик ЦРУ Биби: позиции российской армии в зоне СВО станут только сильнее

Преимущество российской армии над украинскими войсками будет только расти, а переговорные позиции Запада — слабеть. Такое мнение выразил бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби.

В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive он отметил, что ВС России крайне эффективно «переламывают» военный потенциал Украины.

По мнению специалиста, оборона ВСУ рано или поздно развалится из-за больших потерь. Биби добавил, что крушение фронта обернётся тем, что Запад потеряет возможность обеспечить «свои интересы» в Киеве.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт посоветовала Украине отказаться от территорий и НАТО ради мира с Россией.