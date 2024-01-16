На Украине пообещали наказать виновных после показа на ТВ карты России с Крымом
- Gettyimages.ru
- © Sebastian Kahnert
Вызвавший скандал на Украине сюжет был показан в эфире украинского телемарафона. На экране продемонстрировали очертания Крыма в государственных границах России.
«Команда признаёт свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», — указывается в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.
Ранее портал Business Insider сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный в 2022 году планировал дерзкое нападение с целью изоляции Крыма.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.