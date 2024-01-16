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На Украине пообещали наказать виновных после показа на ТВ карты России с Крымом

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Лица, ответственные за демонстрацию в эфире телеканала «Мы — Украина» карты с Крымом в составе России, будут найдены и наказаны. Об этом сообщается на сайте украинского вещателя.
На Украине пообещали наказать виновных после показа на ТВ карты России с Крымом
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Kahnert

Вызвавший скандал на Украине сюжет был показан в эфире украинского телемарафона. На экране продемонстрировали очертания Крыма в государственных границах России.

«Команда признаёт свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», — указывается в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

Ранее портал Business Insider сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный в 2022 году планировал дерзкое нападение с целью изоляции Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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