МИД России: Киев просит отвода российских войск, чтобы устроить геноцид русских
- РИА Новости
Украинская сторона при этом требует вывода российских войск на границы 1991 года, привлечение России к ответственности и выплату репараций.
«При этом киевский режим не скрывает, что требует отвода войск для того, чтобы устроить геноцид русского населения, выступившего за воссоединение с Россией. Те, кто разделяют это требование, поддерживают преступные этнические чистки», — заявило Министерство иностранных дел.
По мнению президента Владимира Путина, так называемая формула мира Владимира Зеленского, о которой говорят на Западе и на Украине, — это «запретительные требования для переговорного процесса».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.