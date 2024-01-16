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МИД России: Киев просит отвода российских войск, чтобы устроить геноцид русских

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Справедливого и устойчивого мира на Украине нельзя добиться, поставив во главу угла ультимативную «формулу Зеленского», заявил МИД России. В основе этой формулы лежат оторванные от реальности требования Киева, подчеркнули в Москве.
МИД России: Киев просит отвода российских войск, чтобы устроить геноцид русских
  • РИА Новости

Украинская сторона при этом требует вывода российских войск на границы 1991 года, привлечение России к ответственности и выплату репараций.

«При этом киевский режим не скрывает, что требует отвода войск для того, чтобы устроить геноцид русского населения, выступившего за воссоединение с Россией. Те, кто разделяют это требование, поддерживают преступные этнические чистки», — заявило Министерство иностранных дел.

По мнению президента Владимира Путина, так называемая формула мира Владимира Зеленского, о которой говорят на Западе и на Украине, — это «запретительные требования для переговорного процесса».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.

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