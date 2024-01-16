RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: Латвия уговаривает союзников передать Украине больше дронов

Короткая ссылка
Страны — партнёры Украины ведут работу по созданию коалиции для снабжения украинской армии дронами, заявил в интервью Bloomberg министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Сейчас эту инициативу поддерживают уже почти 20 стран, отметил он.
Bloomberg: Латвия уговаривает союзников передать Украине больше дронов
  • AP
  • © Libkos

«В настоящее время мы находимся на том этапе, где у нас почти 20 партнёров», — сказал Спрудс.

Латвийский министр считает, что Украине нужно передать как можно больше беспилотников.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов.

Как отмечают в Министерстве обороны России, комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить