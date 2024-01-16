Bloomberg: Латвия уговаривает союзников передать Украине больше дронов
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«В настоящее время мы находимся на том этапе, где у нас почти 20 партнёров», — сказал Спрудс.
Латвийский министр считает, что Украине нужно передать как можно больше беспилотников.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов.
Как отмечают в Министерстве обороны России, комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения СВО.