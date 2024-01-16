На Украине завершили расследование дела об уклонении депутатов от службы в ВСУ

Украинская прокуратура заявила, что завершила расследование по делу об уклонении киевских депутатов от военной службы.

Сообщение приводит издание «СТРАНА.ua».

Дело передали для ознакомления депутатам, после чего его направят в суд.

Речь идёт о трёх депутатах Киевского горсовета и одном помощнике, которые, будучи на военной службе, получили командировку в Киевскую военную государственную администрацию и продолжали на протяжении почти года получать зарплату в качестве военных.

Отмечается, что также в деле фигурирует один из руководителей структурного подразделения киевской администрации и командир воинской части.

Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что необходимо мобилизовать около четверти членов украинского парламента.

До этого сообщалось, что правительство Украины собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации.