На Украине завершили расследование дела об уклонении депутатов от службы в ВСУ
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Сообщение приводит издание «СТРАНА.ua».
Дело передали для ознакомления депутатам, после чего его направят в суд.
Речь идёт о трёх депутатах Киевского горсовета и одном помощнике, которые, будучи на военной службе, получили командировку в Киевскую военную государственную администрацию и продолжали на протяжении почти года получать зарплату в качестве военных.
Отмечается, что также в деле фигурирует один из руководителей структурного подразделения киевской администрации и командир воинской части.
Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что необходимо мобилизовать около четверти членов украинского парламента.
До этого сообщалось, что правительство Украины собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации.