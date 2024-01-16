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Депутат Рады Цымбалюк выступил за мобилизацию части украинских парламентариев

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Депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что необходимо мобилизовать около четверти членов украинского парламента. 
Депутат Рады Цымбалюк выступил за мобилизацию части украинских парламентариев
  • globallookpress.com

Заявление Цымбалюка приводит телеканал «Эспрессо».

По его словам, народные депутаты тоже должны подлежать мобилизации. Он рассказал, что согласно действующему законодательству от мобилизации освобождаются и депутаты предыдущих созывов.

Он считает, что в Раде необходимо сохранить «конституционное большинство» — 300 членов парламента.

Цымбалюк добавил, что если не мобилизовать женщин, многодетных мужчин и тех, возраст которых старше 60 лет, то можно призвать в ВСУ примерно сотню депутатов.

Ранее сообщалось, что правительство Украины собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации.

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