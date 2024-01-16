Депутат Рады Цымбалюк выступил за мобилизацию части украинских парламентариев

Депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что необходимо мобилизовать около четверти членов украинского парламента.

Заявление Цымбалюка приводит телеканал «Эспрессо».

По его словам, народные депутаты тоже должны подлежать мобилизации. Он рассказал, что согласно действующему законодательству от мобилизации освобождаются и депутаты предыдущих созывов.

Он считает, что в Раде необходимо сохранить «конституционное большинство» — 300 членов парламента.

Цымбалюк добавил, что если не мобилизовать женщин, многодетных мужчин и тех, возраст которых старше 60 лет, то можно призвать в ВСУ примерно сотню депутатов.

Ранее сообщалось, что правительство Украины собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации.