Депутат Рады Цымбалюк выступил за мобилизацию части украинских парламентариев
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Заявление Цымбалюка приводит телеканал «Эспрессо».
По его словам, народные депутаты тоже должны подлежать мобилизации. Он рассказал, что согласно действующему законодательству от мобилизации освобождаются и депутаты предыдущих созывов.
Он считает, что в Раде необходимо сохранить «конституционное большинство» — 300 членов парламента.
Цымбалюк добавил, что если не мобилизовать женщин, многодетных мужчин и тех, возраст которых старше 60 лет, то можно призвать в ВСУ примерно сотню депутатов.
Ранее сообщалось, что правительство Украины собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации.