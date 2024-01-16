Депутаты Рады будут рассматривать закон о мобилизации без доступа к военной тайне
- РИА Новости
Слова Осадчука приводит украинский телеканал «Эспрессо».
«Сейчас вопрос мобилизации является абсолютно засекреченным, потому что 90% депутатского корпуса не имеет доступа к военной тайне», — сказал парламентарий.
По его словам, у большинства депутатов нет данных о формировании подразделений, дефиците, военных потерях, планах и прочем.
Осадчук также заявил, что для принятия любого решения по важному вопросу необходимо располагать достоверными данными о происходящем.
«Этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект», — сказал он.
Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что необходимо мобилизовать около четверти членов украинского парламента.
До этого сообщалось, что правительство Украины собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации.