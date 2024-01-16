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Депутаты Рады будут рассматривать закон о мобилизации без доступа к военной тайне

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Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук заявил, что у большинства членов украинского парламента нет доступа к военной тайне, поэтому они будут рассматривать вопрос мобилизации, не имея достоверных данных о ситуации в ВСУ.
Депутаты Рады будут рассматривать закон о мобилизации без доступа к военной тайне
  • РИА Новости

Слова Осадчука приводит украинский телеканал «Эспрессо».

«Сейчас вопрос мобилизации является абсолютно засекреченным, потому что 90% депутатского корпуса не имеет доступа к военной тайне», — сказал парламентарий.

По его словам, у большинства депутатов нет данных о формировании подразделений, дефиците, военных потерях, планах и прочем.

Осадчук также заявил, что для принятия любого решения по важному вопросу необходимо располагать достоверными данными о происходящем.

«Этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что необходимо мобилизовать около четверти членов украинского парламента. 

До этого сообщалось, что правительство Украины собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации.

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