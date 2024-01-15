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ERR: Эстония предложила Западу стратегию «победы Украины» за три года

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Минобороны Эстонии составило документ со стратегией для Запада, который должен помочь Украине победить Россию, пишет ERR.
ERR: Эстония предложила Западу стратегию «победы Украины» за три года
  • РИА Новости

Соответствующая стратегия предназначена для всех стран — членов рабочей группы Рамштайн. Один из главных тезисов плана заключается в том, что Запад не должен бояться поддерживать Киев. В документе говорится, что при совместных усилиях государств вклад в Украину «нужен совсем небольшой».

«Например, ВВП всех стран — участниц рабочей группы Рамштайн составляет €47 трлн, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2%. При этом ВВП России оценивается лишь в €2 трлн», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что Эстония в ближайшие четыре года окажет военную поддержку Украине на сумму €400 млн.

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