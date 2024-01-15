ERR: Эстония предложила Западу стратегию «победы Украины» за три года

Минобороны Эстонии составило документ со стратегией для Запада, который должен помочь Украине победить Россию, пишет ERR.

Соответствующая стратегия предназначена для всех стран — членов рабочей группы Рамштайн. Один из главных тезисов плана заключается в том, что Запад не должен бояться поддерживать Киев. В документе говорится, что при совместных усилиях государств вклад в Украину «нужен совсем небольшой».

«Например, ВВП всех стран — участниц рабочей группы Рамштайн составляет €47 трлн, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2%. При этом ВВП России оценивается лишь в €2 трлн», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что Эстония в ближайшие четыре года окажет военную поддержку Украине на сумму €400 млн.