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Избитый в Батайске участник СВО снова отправился на фронт

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Участник СВО, которого избили и тяжело ранили из травмата в Батайске, поправился и снова поехал на фронт защищать Родину.
Избитый в Батайске участник СВО снова отправился на фронт
  • РИА Новости

Вячеслав много времени провёл в больнице. Сейчас он полностью восстановился и отправился на СВО в составе пластунской разведгруппы «ОПЛОТ-106».

Он рассказал RT, что очень скучал по службе.

«Настроение отличное, у нас всё хорошо! Враг будет разбит. Это точно!» — отметил он.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании мужчины, стрелявшего в участника СВО в Батайске Ростовской области.

В распоряжении RT появилось видео, на котором военнослужащий спасается от напавших на него мужчин.

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