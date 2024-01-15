Избитый в Батайске участник СВО снова отправился на фронт
- РИА Новости
Вячеслав много времени провёл в больнице. Сейчас он полностью восстановился и отправился на СВО в составе пластунской разведгруппы «ОПЛОТ-106».
Он рассказал RT, что очень скучал по службе.
«Настроение отличное, у нас всё хорошо! Враг будет разбит. Это точно!» — отметил он.
Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании мужчины, стрелявшего в участника СВО в Батайске Ростовской области.
В распоряжении RT появилось видео, на котором военнослужащий спасается от напавших на него мужчин.