Избитый в Батайске участник СВО снова отправился на фронт

Участник СВО, которого избили и тяжело ранили из травмата в Батайске, поправился и снова поехал на фронт защищать Родину.

Вячеслав много времени провёл в больнице. Сейчас он полностью восстановился и отправился на СВО в составе пластунской разведгруппы «ОПЛОТ-106».

Он рассказал RT, что очень скучал по службе.

«Настроение отличное, у нас всё хорошо! Враг будет разбит. Это точно!» — отметил он.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании мужчины, стрелявшего в участника СВО в Батайске Ростовской области.

В распоряжении RT появилось видео, на котором военнослужащий спасается от напавших на него мужчин.