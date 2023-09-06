RT опубликовал видео, на котором участник СВО из Батайска спасается от напавших

В распоряжении RT появилось видео, на котором избитый участник СВО из Батайска спасается от напавших на него мужчин.

В ролике Вячеслав перелезает через забор во двор центральной городской больницы, скрываясь от нападавших, пятеро преследователей на территорию медучреждения заходить не стали.

«Вот сволочи, а этот смотрит, куда ж он побежал... добычу нашли. Плохо, что лиц не видно», — сказала женщина, комментирующая видео.

Позже мужчина вернулся к воротам, чтобы впустить свою девушку.

2 сентября 28-летний Вячеслав приехал в парк с девушкой и другом из Крыма, чтобы попить кофе. Там к ним подошли незнакомцы, один из которых начал оскорблять мужчину из-за участия в СВО, а после его и вовсе повалили с ног и открыли по нему стрельбу из травматического пистолета. У него на теле 13 ранений от резиновых пуль. При этом одна из пуль попала в голову.

Брат участника СВО, пострадавшего в результате нападения, рассказал RT, что состояние его родственника ухудшилось.