Пострадавший после нападения в Батайске участник СВО намерен вернуться на фронт

Участник СВО из Батайска, на которого ранее совершили нападение, рассказал RT, что намерен вскоре вернуться на передовую.

Вячеслав уже залечил травмы, однако извинений и компенсации от нападавших так и не последовало, на мировую они не идут.

Боец планирует подавать иск о возмещении затрат на лечение.

«Ничего сверху от них нам не нужно», — сказал он.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании мужчины, стрелявшего в участника СВО в Батайске Ростовской области.

В распоряжении RT появилось видео, на котором военнослужащий спасается от напавших на него мужчин.