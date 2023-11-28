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Пострадавший после нападения в Батайске участник СВО намерен вернуться на фронт

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Участник СВО из Батайска, на которого ранее совершили нападение, рассказал RT, что намерен вскоре вернуться на передовую.
Пострадавший после нападения в Батайске участник СВО намерен вернуться на фронт
  • РИА Новости

Вячеслав уже залечил травмы, однако извинений и компенсации от нападавших так и не последовало, на мировую они не идут.

Боец планирует подавать иск о возмещении затрат на лечение.

«Ничего сверху от них нам не нужно», — сказал он.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании мужчины, стрелявшего в участника СВО в Батайске Ростовской области.

В распоряжении RT появилось видео, на котором военнослужащий спасается от напавших на него мужчин.

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