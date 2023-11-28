Пострадавший после нападения в Батайске участник СВО намерен вернуться на фронт
- РИА Новости
Вячеслав уже залечил травмы, однако извинений и компенсации от нападавших так и не последовало, на мировую они не идут.
Боец планирует подавать иск о возмещении затрат на лечение.
«Ничего сверху от них нам не нужно», — сказал он.
Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании мужчины, стрелявшего в участника СВО в Батайске Ростовской области.
В распоряжении RT появилось видео, на котором военнослужащий спасается от напавших на него мужчин.