Власти Абхазии опровергли данные о продаже дачи Сталина на берегу озера Рица
Об этом информирует агентство «Апсадгьыл-инфо».
«Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности», — сказал Квициния.
При этом он подчеркнул, что дача Сталина является национальным достоянием и не может быть продана в частные руки.
В ноябре ДОМ.РФ продал дачу Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Московской области.
Ранее сообщалось, что «Коммунисты России» планируют открыть «Сталин-центры» в городах России.