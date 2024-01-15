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Власти Абхазии опровергли данные о продаже дачи Сталина на берегу озера Рица

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Начальник управления государственными дачами Абхазии Беслан Квициния назвал не соответствующей действительности информацию в соцсетях о том, что с аукциона продана бывшая дача Иосифа Сталина на берегу озера Рица.

Об этом информирует агентство «Апсадгьыл-инфо».

«Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности», — сказал Квициния.

При этом он подчеркнул, что дача Сталина является национальным достоянием и не может быть продана в частные руки. 

В ноябре ДОМ.РФ продал дачу Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Московской области.

Ранее сообщалось, что «Коммунисты России» планируют открыть «Сталин-центры» в городах России.

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