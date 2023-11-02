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ДОМ.РФ продал дачу Иосифа Сталина в Московской области

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ДОМ.РФ продал дачу Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Московской области.
ДОМ.РФ продал дачу Иосифа Сталина в Московской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

Отмечается, что единственным участником аукциона и победителем торгов стала краснодарская компания «Консалтинг и право». 

В сообщении говорится, что компании предоставят актив (аренда около 38 гектаров земли и объектов недвижимости на 3,8 тыс. квадратных метров) по начальной цене 403,5 млн рублей.

Усадьба Липки, которая была построена в XIX веке, до 1989 года была правительственной дачей.

В 1932—1934 годах там проживал Иосиф Сталин.

Ранее сообщалось, что памятник Сталину установили на территории детского парка города Орлова в Кировской области.

В августе стало известно, что епархия проведёт служебную проверку случая с освящением памятника Иосифу Сталину священнослужителями в Великих Луках.

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