ДОМ.РФ продал дачу Иосифа Сталина в Московской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что единственным участником аукциона и победителем торгов стала краснодарская компания «Консалтинг и право».
В сообщении говорится, что компании предоставят актив (аренда около 38 гектаров земли и объектов недвижимости на 3,8 тыс. квадратных метров) по начальной цене 403,5 млн рублей.
Усадьба Липки, которая была построена в XIX веке, до 1989 года была правительственной дачей.
В 1932—1934 годах там проживал Иосиф Сталин.
Ранее сообщалось, что памятник Сталину установили на территории детского парка города Орлова в Кировской области.
В августе стало известно, что епархия проведёт служебную проверку случая с освящением памятника Иосифу Сталину священнослужителями в Великих Луках.