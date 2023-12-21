«Коммунисты России» планируют открыть «Сталин-центры» в городах России
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, недавно такой центр был открыт в Барнауле.
Кроме того, Малинкович заявил, что партия направит письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой восстановить в столице Сталинский район, который существовал с 1930 по 1961 год на востоке города.
Весной режиссёр и актёр Никита Михалков раскритиковал деятельность «Ельцин Центра» в Екатеринбурге и призвал его закрыть.
Позже Минюст России заявил о невозможности признания «Ельцин Центра» иноагентом.