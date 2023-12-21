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«Коммунисты России» планируют открыть «Сталин-центры» в городах России

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Глава «Коммунистов России» Сергей Малинкович сообщил о планах партии открыть в российских городах-миллионниках, а также в областных центрах страны «Сталин-центры».

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, недавно такой центр был открыт в Барнауле.

Кроме того, Малинкович заявил, что партия направит письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой восстановить в столице Сталинский район, который существовал с 1930 по 1961 год на востоке города.

Весной режиссёр и актёр Никита Михалков раскритиковал деятельность «Ельцин Центра» в Екатеринбурге и призвал его закрыть.

Позже Минюст России заявил о невозможности признания «Ельцин Центра» иноагентом.

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