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Минюст России заявил о невозможности признания «Ельцин Центра» иноагентом

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Министерство юстиции России заявило о невозможности признания «Ельцин Центра» иноагентом. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий запрос.
Минюст России заявил о невозможности признания «Ельцин Центра» иноагентом
  • РИА Новости

Согласно опубликованному в Telegram-канале депутата документу, в Минюсте объяснили невозможность принятия такого решения из-за закона о музеях бывших президентов России, пишет Интерфакс.

Отмечается, что проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как и признание его НКО-иноагентом, «в настоящее время не представляется возможным».

15 июня замглавы Минюста России Олег Свириденко заявил, что ведомство начало проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента после поступления депутатского запроса.

В Кремле заявили, что не в курсе проведения проверок в «Ельцин Центре», не знают, что стало поводом, но это нормальная работа Минюста.

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» является некоммерческой организацией, своей задачей он считает «сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина».

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