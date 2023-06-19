Минюст России заявил о невозможности признания «Ельцин Центра» иноагентом

Министерство юстиции России заявило о невозможности признания «Ельцин Центра» иноагентом. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий запрос.

Согласно опубликованному в Telegram-канале депутата документу, в Минюсте объяснили невозможность принятия такого решения из-за закона о музеях бывших президентов России, пишет Интерфакс.

Отмечается, что проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как и признание его НКО-иноагентом, «в настоящее время не представляется возможным».

15 июня замглавы Минюста России Олег Свириденко заявил, что ведомство начало проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента после поступления депутатского запроса.

В Кремле заявили, что не в курсе проведения проверок в «Ельцин Центре», не знают, что стало поводом, но это нормальная работа Минюста.

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» является некоммерческой организацией, своей задачей он считает «сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина».