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Минюст России начал проверку «Ельцин Центра» на предмет деятельности иноагента

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Минюст России начал проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента, сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко.
Минюст России начал проверку «Ельцин Центра» на предмет деятельности иноагента
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Что касается проверки, мы её начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идёт», — сказал он, отвечая на вопрос депутата на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, его слова приводит ТАСС.

В мае режиссёр и актёр Никита Михалков раскритиковал деятельность «Ельцин Центра» в Екатеринбурге и призвал его закрыть.

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» является некоммерческой организацией, своей задачей он считает «сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина».

Пресс-служба центра отмечает, что в сферу интересов фонда входит поддержка образовательных, научно-исследовательских, благотворительных и культурных проектов.

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