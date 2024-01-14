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MWM: уничтожение объектов ВПК на Украине усилит дефицит снарядов у ВСУ

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Уничтожение военно-промышленных комплексов на Украине гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Вооружённых сил России ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.
MWM: уничтожение объектов ВПК на Украине усилит дефицит снарядов у ВСУ
  • AP

Автор публикации отметил, что большая часть украинской артиллерии и бронетехники на фронте использует снаряды советского образца, а Запад испытывает трудности с поставками боеприпасов, так как не производит их в массовом объёме.

«Таким образом, уничтожение этих объектов оборонной промышленности может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии», — говорится в материале.

Также подчёркивается, что авиаудары с применением «Кинжалов» участились в связи с увеличением их производства в России.

Ранее Минобороны России заявило, что российские военные нанесли удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и дроны, высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе комплексом «Кинжал».

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