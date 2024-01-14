На Украине пивоваренный завод переименовал пиво «Жигулёвское» в «Венское»
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Об этом информирует издание «Общественное».
«Уманьский пивзавод переименовал пиво «Жигулёвское» в «Венское», чтобы избавиться от российско-советского прошлого», — говорится в публикации.
Издание со ссылкой на маркетолога завода отметило, что рецепт этого пива якобы придумал австрийский пивовар. По словам маркетолога, название «Венское» в этой связи звучит более аутентично.
Ранее власти города Никополя Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией и СССР.