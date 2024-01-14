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На Украине пивоваренный завод переименовал пиво «Жигулёвское» в «Венское»

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Пивоваренный завод в украинском городе Умань принял решение о переименовании пива «Жигулёвское» в «Венское» в рамках борьбы с советским прошлым.
На Украине пивоваренный завод переименовал пиво «Жигулёвское» в «Венское»
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «Общественное».

«Уманьский пивзавод переименовал пиво «Жигулёвское» в «Венское», чтобы избавиться от российско-советского прошлого», — говорится в публикации. 

Издание со ссылкой на маркетолога завода отметило, что рецепт этого пива якобы придумал австрийский пивовар. По словам маркетолога, название «Венское» в этой связи звучит более аутентично. 

Ранее власти города Никополя Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией и СССР.

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