На Украине пивоваренный завод переименовал пиво «Жигулёвское» в «Венское»

Пивоваренный завод в украинском городе Умань принял решение о переименовании пива «Жигулёвское» в «Венское» в рамках борьбы с советским прошлым.

Об этом информирует издание «Общественное».

«Уманьский пивзавод переименовал пиво «Жигулёвское» в «Венское», чтобы избавиться от российско-советского прошлого», — говорится в публикации.

Издание со ссылкой на маркетолога завода отметило, что рецепт этого пива якобы придумал австрийский пивовар. По словам маркетолога, название «Венское» в этой связи звучит более аутентично.

Ранее власти города Никополя Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией и СССР.