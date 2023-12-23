В Днепропетровской области Украины дерусифицировали около 50 улиц

Власти города Никополя Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией и СССР.

Об этом информирует ТАСС.

При этом отмечается, что в городе появятся топонимы, связанные с деятелями украинского националистического движения, украинской культуры и географическими названиями страны.

По данным агентства, одним из примеров является переименование улицы русского полководца Михаила Кутузова в улицу лидера Организации украинских националистов* Степана Бандеры.

Ранее в Киеве несколько юношей развернули флаг нацистской Германии.

Также президент России Владимир Путин заявил, что вопрос денацификации Украины актуален.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 08.09.2022).