В Киеве несколько юношей развернули флаг нацистской Германии, сообщает Klymenko Time. Издание уточняет, что группа молодых людей с флагом подошла к танцующему человеку в костюме пса Патрона, это попало на камеры смартфонов.

В соцсетях распространились фотографии и видео, на которых видно, как юноши разворачивают флаг и позируют с ним.

Также об акции с флагом со свастикой сообщает «СТРАНА.ua».

Во время пресс-конференции президент России Владимир Путин отмечал, что украинские власти во время переговоров не соглашались с тем, что стране нужна денацификация, однако в стране национальным героем является известный нацист Степан Бандера.

Глава государства напомнил, что Владимир Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодировал бывшему солдату СС в канадском парламенте. По мнению президента России, вопрос денацификации Украины сохраняет актуальность.