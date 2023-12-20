Klymenko Time: в Киеве несколько юношей развернули флаг нацистской Германии
- AP
В соцсетях распространились фотографии и видео, на которых видно, как юноши разворачивают флаг и позируют с ним.
Также об акции с флагом со свастикой сообщает «СТРАНА.ua».
Во время пресс-конференции президент России Владимир Путин отмечал, что украинские власти во время переговоров не соглашались с тем, что стране нужна денацификация, однако в стране национальным героем является известный нацист Степан Бандера.
Глава государства напомнил, что Владимир Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодировал бывшему солдату СС в канадском парламенте. По мнению президента России, вопрос денацификации Украины сохраняет актуальность.