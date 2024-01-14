МИД: Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает выборы
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Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Как отметили в ведомстве, Баку выступает за принцип одного Китая.
«Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает проведённые выборы», — говорится в заявлении.
Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.
Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.