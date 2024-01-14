RT в Telegram
Подпишись

МИД: Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает выборы

Короткая ссылка
В азербайджанском Министерстве иностранных дел заявили, что Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает проведённые накануне выборы.
МИД: Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает выборы
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, Баку выступает за принцип одного Китая.

«Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает проведённые выборы», — говорится в заявлении.

Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить