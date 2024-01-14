МИД: Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает выборы

В азербайджанском Министерстве иностранных дел заявили, что Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает проведённые накануне выборы.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, Баку выступает за принцип одного Китая.

«Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает проведённые выборы», — говорится в заявлении.

Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.