Число пострадавших при обстреле Белгородской области ВСУ возросло до двух
«Количество пострадавших увеличилось до двух человек. Второй мужчина обратился в больницу самостоятельно. У него сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности», — сообщил Гладков.
По его словам, второй пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.
Ещё одного пострадавшего мирного жителя с множественными ранениями мягких тканей сейчас везут в больницу.
Ранее сообщалось, что удар по селу Мокрая Орловка ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе.