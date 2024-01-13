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Число пострадавших при обстреле Белгородской области ВСУ возросло до двух

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Число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ села Мокрая Орловка в Белгородской области выросло до двух, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Количество пострадавших увеличилось до двух человек. Второй мужчина обратился в больницу самостоятельно. У него сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности», — сообщил Гладков.

По его словам, второй пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Ещё одного пострадавшего мирного жителя с множественными ранениями мягких тканей сейчас везут в больницу.

Ранее сообщалось, что удар по селу Мокрая Орловка ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе.

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