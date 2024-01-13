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При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадал мирный житель

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В результате удара украинской армии по селу в Грайворонском городском округе Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадал мирный житель
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Он подчеркнул, что удар по селу Мокрая Орловка нанесли с помощью дронов-камикадзе.

«В результате удара есть один пострадавший мирный житель — водитель автомобиля», — написал Гладков в Telegram.

Губернатор отметил, что мужчину госпитализировали в Центральную районную больницу.

Ранее стало известно, что абоненты сёл Глотово, Безымено, частично Гора-Подол и Козинки остались без электричества в результате обстрела украинской армии.

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