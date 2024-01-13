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Политолог Корнейчук: начальник ГУР Украины Буданов сменил позицию по России

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Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов резко сменил позицию в отношении России, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Политолог напомнил, что около полугода назад Буданов рассказывал о быстром наступлении и обещаниях зайти в Крым.

«Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — цитирует Корнейчука РИА Новости.

По его словам, украинцев и Запад готовят к заморозке конфликта через аналитику в СМИ и интервью с чиновниками.

Ранее издание Newsweek писало, что Владимир Зеленский в последнее время столкнулся с серией неудач.

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский потерял уверенность из-за провалов Вооружённых сил Украины на фронте и больших потерь в рядах украинской армии.

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