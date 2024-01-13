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Патриархия Грузии предупредила о возможных беспорядках в Тбилиси

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Акция в центре Тбилиси с требованием ужесточить наказание за осквернение святынь может перерасти в беспорядки, сообщили в патриархии Грузии.
Патриархия Грузии предупредила о возможных беспорядках в Тбилиси
  • Gettyimages.ru
  • © Anastasiia Nikolaeva

«Стало известно, что запланированная акция перед зданием парламента в Тбилиси может перерасти в действия политического и деструктивного характера. Патриархия призывает священнослужителей в таком случае... не принимать участия в нём (митинге. — RT)», — приводит заявление патриархии РИА Новости.

Грузинская полиция ранее возбудила дело после того, как неизвестные облили краской икону Матроны Московской, вывешенную в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба. 

Власти Грузии хотят ужесточить ответственность за осквернение святынь.

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