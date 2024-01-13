Патриархия Грузии предупредила о возможных беспорядках в Тбилиси

Акция в центре Тбилиси с требованием ужесточить наказание за осквернение святынь может перерасти в беспорядки, сообщили в патриархии Грузии.

«Стало известно, что запланированная акция перед зданием парламента в Тбилиси может перерасти в действия политического и деструктивного характера. Патриархия призывает священнослужителей в таком случае... не принимать участия в нём (митинге. — RT)», — приводит заявление патриархии РИА Новости.

Грузинская полиция ранее возбудила дело после того, как неизвестные облили краской икону Матроны Московской, вывешенную в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба.

Власти Грузии хотят ужесточить ответственность за осквернение святынь.