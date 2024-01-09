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В Грузии возбуждено дело после осквернения иконы, на которой изображён Сталин

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Грузинская полиция возбудила дело после того, как неизвестные облили краской икону Матроны Московской, вывешенную в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба. Как пишет ТАСС, на иконе также изображён Иосиф Сталин.
В Грузии возбуждено дело после осквернения иконы, на которой изображён Сталин
  • Gettyimages.ru
  • © bruev

В МВД сообщили, что начато производство дела по статье 166 (мелкое хулиганство).

Как писал Sputnik Грузия 8 января, появление в храме иконы со Сталиным вызвало обширные дискуссии в республике. Агентство писало, что икону собору пожертвовали лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави, а написал её грузинский иконописец.

Архимандрит Иоанн Мчедлишвили отметил, что «иконы Сталина как таковой не существует» — это икона святой Матроны.

«И на ней где-то в углу нарисован какой-то исторический факт, что якобы Сталин пришёл туда. Вот и всё», — сказал он.

В декабре житель Киевской области осквернил ханукию в центре Киева.

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