Полицейские на Украине задержали мужчину за осквернение ханукии в центре Киева
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает киевская полиция.
«Правоохранители задержали мужчину, который осквернил ханукию в центре столицы», — сказано в заявлении.
Возбуждено уголовное дело.
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
27 октября сообщалось, что памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину в Киеве осквернили.
Памятнику писателю обмотали голову и сделали на постаменте надпись на украинском: «Деколонизацию не остановить».