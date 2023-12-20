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Полицейские на Украине задержали мужчину за осквернение ханукии в центре Киева

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Житель Киевской области осквернил ханукию в центре Киева.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает киевская полиция.

«Правоохранители задержали мужчину, который осквернил ханукию в центре столицы», — сказано в заявлении.

Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

27 октября сообщалось, что памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину в Киеве осквернили.

Памятнику писателю обмотали голову и сделали на постаменте надпись на украинском: «Деколонизацию не остановить».

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