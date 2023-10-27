«СТРАНА.ua»: в Киеве вандалы осквернили памятник Пушкину

Памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину в Киеве осквернили.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Отмечается, что памятнику писателю обмотали голову и сделали на постаменте надпись на украинском: «Деколонизацию не остановить».

Ранее мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд выразил недовольство тем, что российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес, и убрал его.

17 октября в Одессе облили краской Александровскую колонну, находящуюся в парке Шевченко.