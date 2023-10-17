«СТРАНА.ua»: в Одессе облили краской Александровскую колонну
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Колонна была построена в честь российского императора Александра ІІ в 1891 году.
30 ноября прошлого года в Одессе приняли решение о демонтаже памятников Екатерине II и Александру Суворову.
Также историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала депутатам городского совета переименовать Суворовский и Малиновский районы города.
Однако жители Одессы проголосовали против переименования в рамках декоммунизации площади имени русского писателя Льва Толстого, пишет издание «Думская».