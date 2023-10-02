«Думская»: жители Одессы не поддержали переименование площади Льва Толстого

Жители Одессы проголосовали против переименования в рамках декоммунизации площади имени русского писателя Льва Толстого, пишет издание «Думская».

Об этом издание написало в Telegram со ссылкой на результаты голосования.

«Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в голосовании приняли участие 359 человек, из которых 158 выступили за инициативу, а 201 — против.

Ранее историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала депутатам городского совета переименовать Суворовский и Малиновский районы города.

30 ноября прошлого года в Одессе приняли решение о демонтаже памятников Екатерине II и Александру Суворову.