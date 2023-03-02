В Одессе депутатам рекомендовано переименовать Суворовский и Малиновский районы города

Историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала депутатам городского совета переименовать Суворовский и Малиновский районы города.

Об этом сообщается в Telegram-канале Одесского горсовета.

Уточняется, что Суворовский район рекомендовано переименовать в Пересыпский, а Малиновский — в Хаджибейский.

Ранее Одесский хлебозавод №4 сообщил о решении сменить название производимого им батона «Потёмкинский» на «Гетманский».

30 ноября прошлого года в Одессе приняли решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову.