В Одессе депутатам рекомендовано переименовать Суворовский и Малиновский районы города
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом сообщается в Telegram-канале Одесского горсовета.
Уточняется, что Суворовский район рекомендовано переименовать в Пересыпский, а Малиновский — в Хаджибейский.
Ранее Одесский хлебозавод №4 сообщил о решении сменить название производимого им батона «Потёмкинский» на «Гетманский».
30 ноября прошлого года в Одессе приняли решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову.