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Власти Грузии хотят ужесточить ответственность за осквернение святынь

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Законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за осквернение святынь, в ближайшее время планирует инициировать правящая партия Грузии. Такую информацию привёл глава юридического комитета парламента страны Анри Оханашвили.
Власти Грузии хотят ужесточить ответственность за осквернение святынь
  • Gettyimages.ru

По его словам, инициатива партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вызвана инцидентом в соборе Святой Троицы, где была осквернена икона Матроны Московской, на которой также изображён Иосиф Сталин. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения, чтобы ужесточить уголовную ответственность за оскорбление религиозных строений и предметов», — заявил Оханашвили, добавив, что это касается как православных христианских, так и других религиозных строений.

Ранее сообщалось, что после осквернения иконы грузинская полиция возбудила дело по статье о мелком хулиганстве.

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