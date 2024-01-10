Власти Грузии хотят ужесточить ответственность за осквернение святынь
- Gettyimages.ru
По его словам, инициатива партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вызвана инцидентом в соборе Святой Троицы, где была осквернена икона Матроны Московской, на которой также изображён Иосиф Сталин. Об этом сообщает ТАСС.
«Наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения, чтобы ужесточить уголовную ответственность за оскорбление религиозных строений и предметов», — заявил Оханашвили, добавив, что это касается как православных христианских, так и других религиозных строений.
Ранее сообщалось, что после осквернения иконы грузинская полиция возбудила дело по статье о мелком хулиганстве.