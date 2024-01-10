Власти Грузии хотят ужесточить ответственность за осквернение святынь

Законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за осквернение святынь, в ближайшее время планирует инициировать правящая партия Грузии. Такую информацию привёл глава юридического комитета парламента страны Анри Оханашвили.

По его словам, инициатива партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вызвана инцидентом в соборе Святой Троицы, где была осквернена икона Матроны Московской, на которой также изображён Иосиф Сталин. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения, чтобы ужесточить уголовную ответственность за оскорбление религиозных строений и предметов», — заявил Оханашвили, добавив, что это касается как православных христианских, так и других религиозных строений.

Ранее сообщалось, что после осквернения иконы грузинская полиция возбудила дело по статье о мелком хулиганстве.