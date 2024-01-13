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Бойцы ВДВ FPV-дронами уничтожили в укрытиях на берегу Днепра боевиков ВСУ

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Подразделения FPV-дронов ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили живую силу украинских войск в укрытиях на правом берегу Днепра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте на правобережье Днепра», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что определив цель, оператор профессионально завёл на неё беспилотник, пока его помощник корректировал полёт дрона, осуществляя точное его наведение на цель.

Ранее российские войска сорвали попытки диверсантов ВСУ высадиться на левом берегу Днепра и островах.

Кроме того, миномётные расчёты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномёта ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.

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