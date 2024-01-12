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МО: десантники уничтожили огневую позицию миномёта ВСУ в Херсонской области

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Миномётные расчёты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномёта ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цель была уничтожена огнём из миномёта 2Б14 «Поднос».

Ранее ВС России поразили опорные пункты двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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