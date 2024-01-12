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МГБ Приднестровья: в Молдавии готовят диверсантов для совершения терактов в ПМР

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Иностранные специалисты готовят специальные боевые группы в Молдавии для совершения диверсий на территории Приднестровья, утверждает приднестровское Министерство госбезопасности. Как заявило ведомство, целью диверсантов должны стать критически важные объекты и высшие должностные лица ПМР.
МГБ Приднестровья: в Молдавии готовят диверсантов для совершения терактов в ПМР
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

В своём заявлении МГБ сообщило, что сейчас такую подготовку на объектах спецподразделений силовых ведомств Молдавии проходят более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий.

«(Это делается. — RT) для проведения на территории ПМР террористических актов, направленных на уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения, проведения диверсий на военных объектах, захват или уничтожение высших должностных лиц республики и руководителей силовых ведомств», — сказано в сообщении.

9 января глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.

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