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Додон: Молдавия закупает российский газ по коррупционным схемам через ЕС

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Власти Молдавии продолжают закупать газ у «Газпрома», однако делают это не напрямую, а через коррупционные схемы у посредников в Евросоюзе. С таким заявлением выступил бывший президент республики Игорь Додон.
Додон: Молдавия закупает российский газ по коррупционным схемам через ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

По его словам, в Молдавию поступал и продолжает поступать исключительно российский газ, который закупается Кишинёвом через другие страны или фирмы.

«Власти говорят, что они больше не покупают газ у русских, но по сути они покупают тот же самый российский газ, только через посредников. Это коррупционные схемы, расследованием которых должна заниматься прокуратура», — отметил Додон в сообщении, которым поделился в личном Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему заинтересована в развитии связей с Кишинёвом.

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