Додон: Молдавия закупает российский газ по коррупционным схемам через ЕС
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
По его словам, в Молдавию поступал и продолжает поступать исключительно российский газ, который закупается Кишинёвом через другие страны или фирмы.
«Власти говорят, что они больше не покупают газ у русских, но по сути они покупают тот же самый российский газ, только через посредников. Это коррупционные схемы, расследованием которых должна заниматься прокуратура», — отметил Додон в сообщении, которым поделился в личном Telegram-канале.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему заинтересована в развитии связей с Кишинёвом.