Медведев — о пропаже поставляемого Киеву оружия: воровство у бандеровцев в крови
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Медведев сослался на статью газеты The New York Times, в которой говорится, что Пентагон не контролировал поставляемое ВСУ оружие, поэтому к настоящему моменту исчезло вооружение на $1 млрд. По данным газеты, пропало почти 40 тыс. единиц — дроны-камикадзе, ПЗРК и приборы ночного видения.
«Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать», — написал политик.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что огромная часть вооружений, предоставляемых Украине, попадает на чёрный рынок.