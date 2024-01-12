Медведев — о пропаже поставляемого Киеву оружия: воровство у бандеровцев в крови

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя информацию об исчезновении поставляемого Западом Украине вооружения, заявил, что «воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне».

Об этом он написал в Telegram.

Медведев сослался на статью газеты The New York Times, в которой говорится, что Пентагон не контролировал поставляемое ВСУ оружие, поэтому к настоящему моменту исчезло вооружение на $1 млрд. По данным газеты, пропало почти 40 тыс. единиц — дроны-камикадзе, ПЗРК и приборы ночного видения.

«Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать», — написал политик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что огромная часть вооружений, предоставляемых Украине, попадает на чёрный рынок.