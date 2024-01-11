Латвия передаст новый пакет военной помощи Украине

Правительство Латвии решило предоставить Украине гаубицы, артиллерийские боеприпасы и беспилотные летательные аппараты, заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс во время разговора с Владимиром Зеленским.

По его словам, в новый пакет также войдут противотанковые средства, зенитные ракеты, миномёты, вездеходы, автоматы, ручные гранаты, средства связи, генераторы и индивидуальное зимнее снаряжение, передаёт портал LSM.lv.

«Нам нужно сменить стратегические акценты. Нам нужно поддерживать Украину до полной победы», — добавил президент.

Ранее издание Delfi сообщило, что Латвия отправила украинскому правительству конфискованные у нетрезвых водителей автомобили.