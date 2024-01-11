Латвия передаст новый пакет военной помощи Украине
По его словам, в новый пакет также войдут противотанковые средства, зенитные ракеты, миномёты, вездеходы, автоматы, ручные гранаты, средства связи, генераторы и индивидуальное зимнее снаряжение, передаёт портал LSM.lv.
«Нам нужно сменить стратегические акценты. Нам нужно поддерживать Украину до полной победы», — добавил президент.
Ранее издание Delfi сообщило, что Латвия отправила украинскому правительству конфискованные у нетрезвых водителей автомобили.