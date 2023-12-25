Delfi: Латвия отправила Украине конфискованные у нетрезвых водителей автомобили

Правительство Латвии передало украинским властям конфискованные у нетрезвых водителей автомобили, говорится в материале Delfi.

По данным издания, Латвия передала 271 автомобиль общей стоимостью €903,4 тыс. Также правительство страны рассматривает возможность отправки Киеву ещё 34 машин, стоимость которых оценивается в €161,8 тыс.

Указывается, что доставкой этих автомобилей занимается общественная организация «Twitter-конвой».

Ранее член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер выступила с предложением увеличить подоходный налог, чтобы серьёзнее помогать Украине.