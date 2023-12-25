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Delfi: Латвия отправила Украине конфискованные у нетрезвых водителей автомобили

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Правительство Латвии передало украинским властям конфискованные у нетрезвых водителей автомобили, говорится в материале Delfi.
Delfi: Латвия отправила Украине конфискованные у нетрезвых водителей автомобили
  • Gettyimages.ru
  • © william87

По данным издания, Латвия передала 271 автомобиль общей стоимостью €903,4 тыс. Также правительство страны рассматривает возможность отправки Киеву ещё 34 машин, стоимость которых оценивается в €161,8 тыс.

Указывается, что доставкой этих автомобилей занимается общественная организация «Twitter-конвой».

Ранее член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер выступила с предложением увеличить подоходный налог, чтобы серьёзнее помогать Украине.

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