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В Грузии призвали переписать икону Матроны Московской с изображением Сталина

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Патриархия Грузии потребовала переписать икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина.
В Грузии призвали переписать икону Матроны Московской с изображением Сталина
  • РИА Новости

«Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст её жития, не признана РПЦ... необходимо изменить упомянутый эпизод», — говорится в сообщении патриархии.

В заявлении призвали пожертвовавших икону внести изменения, или грузинская патриархия сделает это самостоятельно.

Грузинская полиция ранее возбудила дело после того, как неизвестные облили краской икону Матроны Московской, вывешенную в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба. 

Власти Грузии при этом хотят ужесточить ответственность за осквернение святынь.

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