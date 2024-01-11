В Грузии призвали переписать икону Матроны Московской с изображением Сталина
- РИА Новости
«Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст её жития, не признана РПЦ... необходимо изменить упомянутый эпизод», — говорится в сообщении патриархии.
В заявлении призвали пожертвовавших икону внести изменения, или грузинская патриархия сделает это самостоятельно.
Грузинская полиция ранее возбудила дело после того, как неизвестные облили краской икону Матроны Московской, вывешенную в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба.
Власти Грузии при этом хотят ужесточить ответственность за осквернение святынь.