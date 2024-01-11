СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по раскачиванию ситуации в России

Американские спецслужбы 16—18 февраля намерены провести в Риге тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Как сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, первый семинар намечено провести в Риге с 16 по 18 февраля.

«Роль наставников сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей», — отметил Нарышкин.

Он добавил, что определить состав «слушателей» этого тренинга «не составит большого труда».

Также отмечается, что в Вашингтоне намерены активизировать работу с россиянами, которые получили высшее образование в рамках американских программ обмена.

По данным СВР, в США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке».